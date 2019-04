Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für United Internet nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Investoren hätten genaueres über die Gründe für die Teilnahme an der 5G-Auktion erfahren und dass das Management auf angemessene Preise achte, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält die Papiere für attraktiv bewertet und sieht trotz aller Unsicherheiten eine gute Kaufchance./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005089031

AXC0213 2019-04-03/14:29