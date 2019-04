Mainz (ots) -



Freitag, 5. April 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung



Das MRT für die Katze, die Aufbau-Nahrung für das Pferd, der Antibiotika-Einsatz in der Masttierhaltung: Viele verdienen mit, wenn es um das vermeintliche Wohlergehen der Tiere geht. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" berichtet am Freitag, 5. April 2019, um 21.00 Uhr über die "Wachstumsbranche Tiergesundheit". Eva Schmidt führt durch die Sendung.



Tierbesitzer in Europa und Nordamerika greifen für das Wohl ihrer Tiere gerne in die Tasche. Das Geschäft mit der tierischen Gesundheit ist lukrativ - das haben auch Pharmaunternehmen entdeckt. "makro" fragt, wie sinnvoll der Einsatz von Hightech-Medizin und Tierarzneimitteln ist. Kritiker sehen das Problem vor allem bei den Tierärzten: Denn anders als in der Humanmedizin ist die Verschreibung und Abgabe von Medikamenten nicht auf Arzt und Apotheker verteilt. Während Veterinärmediziner mit der Behandlung der Tiere zu wenig verdienen, mache der Verkauf von Arzneimitteln in manchen Tierarztpraxen bereits 80 Prozent des Umsatzes aus.



