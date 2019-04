Die Situation ist zunehmend prekär: Die seit Jahren anhaltende Niedrig- bzw. Nullzinsphase setzt sich offenbar auch in diesem Jahr fort und lässt einen kontinuierlichen Vermögensaufbau auf herkömmlichem Wege so gut wie nicht mehr zu. Dieses unerfreuliche Szenario beeinträchtigt für Betriebsinhaber sowohl die spätere Altersabsicherung als auch den Aufbau einer Liquiditätsreserve, auf die zu gegebener Zeit für Anschaffungen und/oder Investitionen zurückgegriffen werden soll.

In dieser Situation erscheint es daher durchaus verständlich, wenn Betriebsverantwortliche sich an sprichwörtliche Strohhalme diverser Anbieter von Finanzprodukten klammern, die mehr als ein oder zwei Prozent Rendite pro Jahr versprechen. Da »Versprechen« aber eben nicht immer gleichbedeutend mit »Halten« ist, sollten Betriebsverantwortliche als Anleger sorgfältig prüfen, ob die so oft vollmundig angebotenen Zinsversprechen einen (Anlage)-Versuch auch tatsächlich wert sind.

Der folgende Beitrag soll aber nicht nur das Bewusstsein für seriöse Geldanlagen schärfen. Er zeigt darüber hinaus auf, welche Anlagealternativen sich zukünftig möglicherweise lohnen und einer intensiven Prüfung unterzogen werden sollten.

Hoher Zinssatz = hohes Risiko

Als eine der wichtigsten Regeln gilt dabei nach wie vor, dass ein höherer Zinssatz grundsätzlich mit einem ebenfalls höheren Risiko »erkauft« wird. Anbieter von Finanzofferten zahlen naturgemäß nicht mehr an Zinsen als es ihrem Ruf und damit ihrer Zuverlässigkeit als Schuldner entspricht. Auch wenn dies letztlich eine Binsenweisheit darstellt, wird dieser Zusammenhang nach wie vor regelmäßig unterschätzt. Ob die Reputation eines Schuldners, damit sind durchaus auch weniger bekannte Bankinstitute oder Versicherungsunternehmen gemeint, ein finanzielles Engagement überhaupt zulässt, sollte also bereits sorgfältig vorab geprüft werden.

Danach stellt sich die weitere Frage nach der Qualität des jeweiligen Angebots. Darüber hinaus ist Investoren zu raten, sich mit einigen Grundlagen verschiedener Anlageprodukte selbst zu befassen und sich nicht ausschließlich auf die Aussagen der Finanzanbieter einschließlich der Banken zu verlassen.

Die vergangenen Jahre haben nämlich deutlich gemacht, dass es durchaus hilfreich sein kann, wenn Basiskenntnisse bereits vorhanden sind. Dies stärkt im Übrigen auch die eigene Verhandlungsposition: Erkennt der jeweilige Anbieter, dass er es mit einem kritischen und kenntnisreichen potenziellen Kunden zu tun hat, steigt meist auch die Qualität der Beratungsgespräche.

