Bis vor wenigen Wochen noch mussten Spediteure, die bei Weiss Spritzgusskomponenten und -baugruppen abholen wollten, das Firmengelände zur Hälfte umrunden, auf den Hof fahren und mit dem Stapler die Paletten aufladen lassen. Jetzt erreichen sie direkt das neue Versandgebäude, docken an einer der drei Rampen an und können per Hubwagen binnen kurzer Zeit die Waren laden. Dabei profitieren sie von der großen Kommissionierfläche unmittelbar vor den Rampen, die das Bereitstellen der Sendungen erlaubt. Zuvor hat ein automatisiertes Regalbediengerät die Paletten aus dem Versandlager ausgelagert und einer ebenfalls automatisierten Fördertechnik übergeben, die als Stichbahn bis in die Nähe der Rampen führt. So entsteht eine Staustrecke für maximal zwanzig Paletten, die vom Versandpersonal geprüft und zu Kommissionen zusammengestellt werden können. Über eine zweite Förderebene werden dem Hochregallager Paletten mit versandfertigen Komponenten zugeführt und automatisch eingelagert. Produktionsfläche erneut erweitert Weiss hat damit die Produktionsfläche in Illertissen um nochmals 5 Prozent vergrößert - was dringend nötig war, weil das Unternehmen anspruchsvolle neue Projekte gewonnen hat. Die bisherige Versandhalle wird als Werkzeug- und Formenlager genutzt, was wiederum die Möglichkeit schafft, den Produktionsbereich um das bisherige Werkzeuglager zu erweitern und neue Spritzgießanlagen zu installieren. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von einer deutlich verbesserten innerbetrieblichen Logistik. Jürgen B. Weiß, geschäftsführender Gesellschafter: "Der Materialfluss ist besser strukturiert, die Wege sind kürzer. Das stabilisiert die Prozesse und spart auch Zeit." Dazu leistet auch die durchgängige Kennzeichnung aller Ladungsträger einen wichtigen Beitrag: Sämtliche Paletten und Behälter mit Fertigwaren tragen Barcodes mit den Auftragsdaten. Auch bei der Materialversorgung und beim Behältermanagement hat Weiss die Prozesse vereinfacht und beschleunigt. Bisher wurden Leerbehälter (zum Beispiel KLTs) und diverse Rohmaterialien bei einem externen Logistik-Dienstleister gelagert und täglich angefordert. Jetzt lagern diese Materialien und Behälter in einer 60 x 10 Meter großen Leichtbauhalle auf dem Firmengelände und sind somit sofort zugänglich, wenn sie benötigt werden.

