Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca von 6100 auf 6570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Evans begründete das neue Ziel mit einem wesentlich besseren langfristigen Wachstum bei den wichtigsten Produkten des Pharmakonzerns. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-04-03/15:27

ISIN: GB0009895292