Essen (ots) - Im Zuge des Zusammengehens von Galeria Kaufhof und Karstadt Warenhaus stärkt das Warenhausunternehmen das Geschäftsfeld Sport.



Mit der großen Zahl an existierenden und künftigen Sportabteilungen sowie den bestehenden und mehreren neuen Sporthäusern an hochattraktiven Standorten verfügt das Warenhausunternehmen über eine deutlich gesteigerte Einkaufskompetenz. Hinzu kommt im Zuge der Reintegration und Stärkung des Sport-Einkaufs eine wesentlich breitere und speziellere Expertise für den Beschaffungsmarkt.



Aus diesem Grund beenden die INTERSPORT Deutschland eG und die Karstadt Sports GmbH ihre Kooperation. Damit entfällt auch eine etwaige Zentralregulierung von INTERSPORT Deutschland für die Karstadt Sports GmbH zum 30.06.2019.



"Die Beendigung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Intersport ist eine Folge unserer größeren Zahl von Filialen und Abteilungen und der daraus resultierenden, neuen Einkaufskompetenz", sagt Jens Dunkel, CEO von Karstadt Sports. "Ich danke dem Team von Intersport für die erfolgreiche Kooperation."



Die erfolgreiche Partnerschaft der Tennis-Point GmbH als Teil der SIGNA Sports United wird hingegen fortgesetzt.



"Wir wollen INTERSPORT als Händlerorganisation weiter stärken und haben dabei ganz klar unsere Mitglieder im Fokus", sagt Frank Geisler, COO von INTERSPORT Deutschland. "Vor diesem Hintergrund verlängern wir die direkte Zusammenarbeit mit Tennis-Point langfristig."



