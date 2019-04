Nach den Kommunalwahlen in der Türkei spricht Präsident Erdogans Partei AKP von Wahlbetrug. Ekrem Imamoglu von der Oppositionspartei CHP kritisiert das.

Im Streit um das Bürgermeisteramt in der türkischen Metropole Istanbul hat der Oppositionskandidat die Wahlkommission aufgefordert, ihn als Sieger anzuerkennen. Sie solle ihm das Mandat so bald wie möglich geben, sagte Ekrem Imamoglu am Mittwoch vor Journalisten. "Wir wollen Gerechtigkeit." Die Wahlbehörde solle sich nicht von der Regierung unter Druck setzen lassen.

Imamoglu kritisierte zudem die islamisch-konservative ...

