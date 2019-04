(shareribs.com) Hamburg 03.04.2019 - Der Global Wind Energy Council hat am Mittwoch seinen jüngsten Bericht für den globalen Zubau im vergangenen Jahr veröffentlicht. Für die kommenden Jahre sehen die Analysten ein zunehmendes Wachstum bei Offshore-Windanlagen. Wie die GWEC am Mittwoch mitteilte, wuchsen die globalen Erzeugungskapazitäten aus Windkraftanlagen um 51,3 GW. Per Ende des Jahres 2018 beliefen ...

