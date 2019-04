Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unionsfraktion will bei der Reform der Grundsteuer eine Öffnungsklausel für die Länder verankern, damit diese notfalls eigene Regelungen ergreifen können. "Die Grundsteuer ist keine Einheitssteuer, jede Gemeinde kann mit dem Hebesatz die Höhe selbst festlegen", betonte Fraktionsvize Andreas Jung (CDU). "Deshalb ist es nur konsequent, auch eigene Regelungen der Länder zu ermöglichen."

Jung betonte in einem schriftlichen Statement, die Gegebenheiten zwischen Kiel und Konstanz, zwischen Heidelberg und Hamburg, zwischen Stadtstaaten und Flächenländern seien sehr unterschiedlich. "Mit einer Öffnungsklausel ermöglichen wir föderale Vielfalt und passgenaue Lösungen." Er nannte es "zentral", dass die Reform Wohnen nicht verteuere, Bürokratie nicht unnötig aufbaue, Kommunalfinanzen sichere und Subsidiarität stärke. Länder, die eigene Bestimmungen treffen wollten, sollten dies können, hieß es dazu aus der Unionsfraktion.

Hingegen zeigte sich SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider kritisch zu Alleingängen einzelner Länder. Es gelte, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, nach dem es keine unterschiedlichen Maßstäbe geben solle. "Dem fühlen wir uns verpflichtet", sagte Schneider zu Journalisten. "Wir wollen ein einheitlich geltendes Recht in ganz Deutschland."

Städte warnen vor Flickenteppich

Erst am Dienstag hatten die deutschen Städte vor einem Scheitern der Grundsteuerreform gewarnt und von den Ländern einen breiten Rückhalt für eine bundeseinheitliche Regelung verlangt. Ausdrücklich warnte der Deutsche Städtetag vor einem Flickenteppich, sollte es zu unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern kommen.

Scholz hatte Anfang Februar nach Gesprächen mit den Ländern Eckpunkte für die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 angeordnete Reform der Grundsteuer vorgestellt. Nach diesen Plänen sollte bei Wohngrundstücken zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage an die statistischen Nettokaltmieten angeknüpft werden, und als weitere Kriterien sollten die Wohn-/Nutzfläche, das Baujahr, die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert herangezogen werden.

Bei einem weiteren Treffen Mitte März waren dazu Vereinfachungen verabredet worden. So soll bei den Grundstücksbewertungen auf Pauschalwerte zurückgegriffen werden. Scholz will nun einen Gesetzentwurf ausarbeiten. Bayern hat allerdings bereits angekündigt, ein eigenes Ländergesetz machen zu wollen. Das von Scholz geplante wertabhängige Modell war auch in der Unions-Bundestagsfraktion auf Kritik gestoßen. Bei einer Bundestagsdebatte hatten sich mehrere Redner dafür stark gemacht, notfalls Ländergesetze zu ermöglichen.

