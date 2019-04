Zürich - Swiss-Reisende von und nach Genf haben ab sofort die Möglichkeit, den "Swiss Airport Shuttle Geneva" zu buchen, einen Tür-zu-Tür-Shuttle-Dienst zwischen dem Flughafen Genf und ihrem Wohnort.

Der in Kooperation mit dem Partnerunternehmen Globe Limo SA entwickelte Shuttle-Service zwischen Flughafen und Wohnort richtet sich an Reisende, die ihre Reise in der Romandie oder im benachbarten Frankreich beginnen oder beenden. Der Dienst wird rund um die Uhr an jedem Wochentag angeboten und ist besonders bei Starts am frühen Morgen und Landungen ...

