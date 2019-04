Wien (www.fondscheck.de) - Ein Konsortium aus ZBI-Gruppe und Union Investment hat einen Kaufvertrag mit der BGP-Gruppe für den Erwerb von 16.000 Wohneinheiten unterzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell"."Dies ermöglicht es nun Anlegern, wieder in die zwei schnell wachsenden Wohnimmobilienfonds zu investieren", heiße es in einer Pressemitteilung von Union Investment. Insgesamt stünden bis Ende Juni Kontingente von 1,2 Milliarden Euro für den offenen Immobilienfonds UniImmo: Wohnen ZBI (ISIN DE000A2DMVS1/ WKN A2DMVS) und 200 Millionen Euro für den Spezialfonds ZBI Union Wohnen Plus (ISIN DE000A141UD4/ WKN A141UD) zur Verfügung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...