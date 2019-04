Wien (www.fondscheck.de) - Nicolas Walewski, Gründer der Londoner Fondsboutique Alken Asset Management, gilt schon lange als Ausnahmemanager, so die Experten von "FONDS professionell".Im Exklusiv-Interview verrate der Franzose nicht nur, warum er europäische Aktien in 2019 für durchaus aussichtsreich halte und weiter an Wirecard festhalte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...