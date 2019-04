BERLIN (Dow Jones)--Für Elektroroller sollen in Deutschland noch vor der Sommerpause Regelungen zur Teilnahme am Straßenverkehr auf den Weg gebracht werden. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Die Notifizierung auf europäischer Ebene sei abgeschlossen, und am Mittwoch habe auch das Bundeskabinett die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr beschlossen.

"Damit kann der Entwurf jetzt dem Bundesrat zugeleitet werden", erklärte das Haus von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Ziel sei ein Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung im Frühjahr 2019, sobald die Zustimmung des Bundesrates vorliege.

"Es geht darum, den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine gesteigerte Mobilität zu ermöglichen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz. Die Verordnung gebe rechtliche Sicherheit. Scheuer erklärte in einer Mitteilung, E-Roller hätten "ein enormes Zukunftspotenzial" und seien ideal für die letzte Meile von der U-, S-Bahn oder Bushaltestelle nach Hause oder zur Arbeit. "Damit ebnen wir den Weg für die Mobilität der Zukunft und sorgen gleichzeitig für Sicherheit auf unseren Straßen."

Auf europäischer Ebene gilt seit Januar 2016 eine neue Typgenehmigungsverordnung für zwei- oder dreirädrige und vierrädrige Fahrzeuge. Diese schließt nach Angaben des Ministeriums selbstbalancierende Fahrzeuge und Fahrzeuge ohne Sitz ausdrücklich von ihrem Anwendungsbereich aus. Diese Lücke soll nun mit nationalen Regelungen geschlossen werden. Bisher können national nur bestimmte selbstbalancierende Mobilitätshilfen wie "Segways" im Straßenverkehr betrieben werden. Unfallforscher haben aber bereits vor Unfällen beim Betrieb von E-Rollern auf Gehwegen gewarnt.

