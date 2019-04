New York - Deutschland und Frankreich wollen dem weltweit zunehmenden Nationalismus eine "Allianz der Multilateralisten" zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit entgegensetzen. Der deutsche Aussenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian vereinbarten in New York, das Projekt gemeinsam voranzubringen.

"Der Multilateralismus ist in seiner Funktionsweise bedroht", sagte Maas. Man müsse ein "jeder gegen jeden" unbedingt verhindern. Der SPD-Politiker nannte es als Ziel, internationale Organisationen und eine auf Regeln basierende Weltordnung zu stärken und dafür "überzeugte Teamplayer" zusammenzubringen.

Auch Japan und Kanada dabei

Maas hatte bereits im vergangenen Juli die Initiative für eine "Allianz der Multilateralisten" ergriffen. ...

