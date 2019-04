JD Turbo Bull CP5V7K http://bit.ly/2uFf7Vs Der Aufschwung hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Anleger hoffen auf eine baldige Lösung im US-chinesischen Handelsstreit. Der Dax kletterte auf den höchsten Stand seit Oktober. Im Hoch stand er deutlich über 11.900 Punkten. Mit den jüngsten Gewinnen knüpft der Dax an ein bereits starkes erstes Quartal an. Seit Ende 2018 summiert sich das Kursplus auf mehr als zwölf Prozent. Charttechniker sehen damit einen bislang harten Widerstand gebrochen und ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß