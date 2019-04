Der für seine konkurrenzfähigen Preise bekannte Broker streicht Sätze über 0,05 für alle Währungen

Interactive Brokers Group, Inc. (IEX: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Senkung der Provisionssätze seines abgestuften Provisionsmodells für europäische Aktien mit Wirkung vom 1. April 2019 bekannt.

"Interactive Brokers ist bereits für seine extrem niedrigen Provisionssätze bekannt", so Jon Chait, Chief Operating Officer bei Interactive Brokers. "Jetzt haben wir die teuersten Sätze oberhalb von 0,05 für alle 23 Währungen abgeschafft, mit denen unsere Kunden handeln können."

Ab 1. April:

Bei EUR-, CHF-, PLN-, ILS- und HUF-Produkten betragen die Provisionen für alle monatlichen Nominalwerte bis 50.000.000 EUR jetzt 0,050 (5 Basispunkte).

In Großbritannien betragen die Provisionen für alle monatlichen Nominalwerte bis 40.000.000 GBP jetzt 0,050 (5 Basispunkte).

Die neuen Provisionssätze für europäische Aktien können hier eingesehen werden: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1590&p=stocks2

Alle Börsen-, Clearing- und behördlichen Gebühren werden weiterhin ohne Aufschlag durchgereicht. Bei den Mindest- oder Höchstmengen, Pauschalprovisionen und den Provisionen für Norwegen oder Schweden, die bereits bei 0,050 beginnen, gibt es keine Änderungen.

Über Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften stellen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und Wertpapier-, Rohstoff- und Devisenverwahrung an über 120 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus bereit. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Anlageportfolios zu den laut "Barron's Best Online Brokers Review" vom 25. Februar 2019 niedrigsten Kosten verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden bestmögliche Ausführungspreise und Trading-Möglichkeiten, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, perfekte Recherchefunktionen und hochwertige Anlageprodukte, jeweils zu niedrigen Preisen oder kostenlos, zu bieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

