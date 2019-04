Die US-Regierung will stärker gegen Produktpiraterie vorgehen, die über große Online-Märktplätze wie Amazon oder Alibaba betrieben wird. US-Präsident Donald Trump werde eine entsprechende Direktive herausgeben, sagte sein Wirtschaftsberater Peter Navarro am Mittwoch in Washington.

Ziel sei es, den Online-Marktplätzen mehr Verantwortung zu übertragen und sie stärker in die Pflicht zu nehmen. Die Regierung könne schlicht nicht ausreichend Zollpersonal stellen, um die Produktpiraterie zu bekämpfen.

Derzeit bestehe eine 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass über Online-Plattformen bezogene Markenware nicht echt sei, sagte Navarro. Es gehe darum, "den Wilden Westen aufzuräumen", betonte er./dm/DP/fba

