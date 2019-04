Zürich (ots) - Die Bernerin Marlene Amstad ist

Finma-Vizepräsidentin, lebt in China und lehrt am Shenzhen Finance

Institute der Chinese University of Hong Kong als

Wirtschaftsprofessorin. Im Interview mit der «Handelszeitung» erklärt

Amstad die neue Qualitätsstrategie Chinas: «Bis 2020 will man ein

innovatives Land sein, bis 2030 ein führendes innovatives und

spätestens 2050 soll das Reich der Mitte ein global stark innovatives

Land sein. Auf Augenhöhe mit Deutschland oder den USA.»



Chinas rasante Entwicklung und der wachsende Machtanspruch des

Landes sind für Amstad historisch nur folgerichtig: «Die letzten 150

Jahre waren die grosse Ausnahme, als die USA von der ersten und

zweiten industriellen Revolution sehr stark profitieren konnten. Mit

der dritten und vierten industriellen Revolution knüpft nun China an

seine historische Vormachtstellung an.» Es handle sich in diesem

Sinne um ein Wiedererstarken, wirtschaftlich wie politisch.



Dabei betont Amstad, dass Chinas Führung im Vergleich mit dem

Westen langfristig orientiert sei: «Unsere wirtschaftlichen und

politischen Zyklen erstrecken sich über die nächsten paar Jahre. Das

mag ein Detail sein, aber eines mit grosser Wirkung. Beispielsweise

bei Übernahmen, bei denen die chinesischen Käufer jeweils ankündigen,

bei der betroffenen Firma werde der Status quo erhalten bleiben.» Was

nach einigen Jahren geschehe, liege ausserhalb unseres Zeithorizonts.

Das mache es den Chinesen mit ihrer langfristigen Perspektive

einfacher. Ein Vorteil, beispielsweise in Verhandlungen.



