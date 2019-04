Mologen hat in den vergangenen Tagen für die wohl größten Kurskapriolen an den deutschen Märkten gesorgt. Der Aktienkurs des Berliner Biotech-Unternehmens schoss am Dienstag von 2,50 Euro um irre 60 Prozent auf bis zu 4,02 Euro in die Höhe. Am Mittwoch ging es dafür - wohl auch aufgrund von Gewinnmitnahmen - wieder um bis zu 20 Prozent nach unten, bevor sich der Kurs bei rund 3,50 Euro und einem Minus von etwa zehn Prozent stabilisierte. Der Grund für die Achterbahnfahrt war eine Mitteilung von ... (Achim Graf)

