Am Mittwoch hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.954,40 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Dabei waren fast alle DAX-Werte im grünen Bereich. Marktbeobachter sehen den Bericht der "Financial Times", wonach ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA absehbar sei, als Grund für den Auftrieb an der Börse. Die meisten Streitfragen seien geklärt. Ein mögliches Handelsabkommen zwischen China und den USA soll zu 90 Prozent schon stehen, hieß es weiter.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Infineon mit starken Kursgewinnen von über vier Prozent im Plus, gefolgt von Covestro und von BASF. Die Anteilsscheine von Merck, Beiersdorf und Vonovia standen kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1237 US-Dollar (+0,30 Prozent).