Wie es angesichts vermehrter Masernfälle um den Impfschutz im Land bestellt ist, darüber berichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 28. März 2019, ab 20:15 Uhr.



Über ein Dutzend neue Masernfälle in der Südpfalz machen vielen Menschen Sorgen. Betroffen sind davon ausschließlich Erwachsene. Das Landesuntersuchungsamt spricht von einer Epidemie. Wie gefährlich sind die sogenannten Kinderkrankheiten wie Masern oder auch Keuchhusten? Die WHO warnt, die Ablehnung von Impfungen gehöre zu den größten globalen Gefahren. Führende Bundespolitiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn und Familienministerin Giffey fordern deshalb eine Impfpflicht insbesondere an Kitas und Schulen, auch die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler befürwortet das. Aber ist das rechtlich überhaupt möglich? Und wie viele Rheinland-Pfälzer wissen überhaupt, gegen was sie geimpft sind oder wo sich ihr Impfpass befindet? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Michael Eiden macht den Test.



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Wie kommt die Verkehrswende im Land voran? - Vorwürfe gegen Mainzer Stadtspitze - Ein anonymer Brief sorgt für Wirbel - Studiogast: Prof. Oliver Türk. Mobilitätsexperte von der TH Bingen - Notsituation bei Abtreibungen - Frauen im Konflikt - "Zur Sache - jetzt wird's ernst!": Uploadfilter - Der Geheimplan



