Was für ein starker Auftritt: Der Dax hat ein neues Jahreshoch erreicht und zeigte keine Spur von Schwäche. Welche neuen Kursziele der Index nun ansteuern dürfte.

Die Fortschritte bei den US-Handelsgesprächen haben dem Dax zur Wochenmitte Auftrieb gegeben. Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,7 Prozent und 11.954 Punkten aus dem Handel. Die Frankfurter Benchmark hatte heute mit 11.961 Zählern ein neues Jahreshoch und gleichzeitig den höchsten Stand seit Oktober 2018 markiert.

Es war ein sehr starker Auftritt: Während des gesamten Handelstages zeigte der Dax keine Spur einer Schwäche, die Kurse steigen unaufhörlich ohne großes Verkaufsinteresse.

Die Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten erhielt über einen Medienbericht neue Nahrung. Laut der "Financial Times" haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt - offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht.

Mit dem heutigen Sprung über 11.800 Punkte legt das deutsche Börsenbarometer die Grundlage für ein positives Börsenjahr 2019. Neben dem neuen Jahreshoch am heutigen Mittwoch hat der Index bereits am Dienstag die 200-Tage-Linie überwunden, die aktuell bei 11.680 Punkten notiert.

Die 200-Tage-Linie wird klassischerweise zur Beurteilung des längerfristigen Trends herangezogen. In den Zeiten vor dem Computerhandel galt dieser Wert als Durchschnittspreis der vergangenen zwölf Monate. Ein Blick auf den langfristigen Chart zeigt: Fast immer stieg der Dax für eine längere Zeit weiter, wenn er diese Linie überwunden hat.

Neues Jahreshoch und 200-Tageline überwunden: Bessere Kaufsignale gibt es aus charttechnischer Sicht nicht. Wichtig ist: Der Dax darf in den nächsten Tagen nicht wieder deutlich unter die 200-Tage-Linie fallen.

Doch wie geht es weiter? Die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten zu überwinden dürfte kein Problem sein. Es fehlen nur noch 39 Punkte. Danach gibt es bei rund 12.500 Zählern die nächsten Widerstände, darüber könnte es schnell Richtung 13.000 Punkte gehen. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 13.596 Punkten. Rückschläge sind einzuplanen, wären aber bei der aktuellen Lage gute Kaufgelegenheiten.

Aber sind solche Kurssteigerungen Richtung 13.000 Punkte angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...