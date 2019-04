Frankfurt (Oder) (ots) - Das Stahlwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt soll nach bisher noch nicht bestätigten rbb-Informationen doch eigenständig bleiben.



Der Aufsichtsrat werde demnach am Freitag beschließen, dass die Fusion des Stahlwerks mit dem Standort in Bremen nicht weiter verfolgt wird. Nach diesen Informationen ist allerdings noch immer vorgesehen, dass es nur noch einen Geschäftsführer für beide Standorte mit Sitz in Bremen geben soll. Dafür werde der Chef des Flachstahlsektors von ArcelorMittal in Europa, Geert Van Poelvoorde, einen Sitz im Aufsichtsrat von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt bekommen, was die Relevanz des Standorts für die gesamte Konzernstruktur betone.



Der Sprecher von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, Herbert Nicolaus, wollte diese Informationen dem rbb am Mittwoch weder bestätigen noch dementieren. Er verwies auf die Sitzung des Aufsichtsrates am Freitag, auf der Beschlüsse zum weiteren Vorgehen gefasst und im Anschluss veröffentlicht werden sollen.



