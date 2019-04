Zu Zeiten der homogenen Gebäude waren ein Brandmeldesystem und Evakuierungstechnik Pflicht, und je nach Anforderung des Betreibers wurden noch Systeme für die Zutrittskontrolle, Einbruchsicherung oder die Videoüberwachung installiert - oft zu unterschiedlichen Zeiten und in der Regel völlig unabhängig voneinander. In der Gegenwart ist dies ganz anders. Multifunktionsgebäude sind ungebremst auf dem Vormarsch, und heute enthält ein Stadion ein Hotel, ein Hotel Büroetagen, Appartements oder ein Einkaufszentrum, und die Gastronomie ist in praktisch jeder größeren Neuentwicklung ebenfalls vertreten. All diese unterschiedlichen Nutzungen stellen verschiedene Anforderungen an die Sicherheitstechnik.

In einem Wohn- oder Bürogebäude sind die Bewohner oder Mitarbeiter in der Regel sehr genau mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut - anders in einem Hotel oder Shopping-Center. Das hat natürlich Konsequenzen für die Brandschutz- und Evakuierungstechnik. Während man im ersten Fall häufig mit optischen und akustischen Meldern ein ausreichendes Sicherheitsniveau herstellen kann, ist im zweiten Fall eine hochwertige Sprachevakuierungsanlage erforderlich. Auch die Videoüberwachung in einem Hotel unterscheidet sich deutlich von der in einem Einkaufszentrum mit seinen großen öffentlichen Bereichen und vielen individuellen und unabhängig betriebenen Ladengeschäften.

Sicherheit vs. Wirtschaftlichkeit

Bei der Planung der Sicherheitstechnik für solche Multifunktionskomplexe stehen die Verantwortlichen vor der Herausforderung, für jeden Bereich ein optimales Sicherheitskonzept zu entwickeln, ohne die Wirtschaftlichkeit der gesamten Installation zu vernachlässigen. Einfach die jeweils strengsten Anforderungen über den gesamten Komplex hinweg zu erfüllen, mag dabei der Sicherheit zugutekommen. Die Forderung nach Wirtschaftlichkeit wird eine solche Lösung aber in der Regel nicht erfüllen können.

Es ist daher unabdingbar, für jeden Bereich eines solchen Multifunktionsgebäudes ein eigenes Sicherheitskonzept ...

