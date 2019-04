Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Linz Textil Holding -2,67% auf 292, davor 4 Tage im Plus (17,19% Zuwachs von 256 auf 300), Valneva -0,57% auf 3,465, davor 3 Tage im Plus (1,6% Zuwachs von 3,43 auf 3,48), S Immo -0,11% auf 18,48, davor 3 Tage im Plus (2,78% Zuwachs von 18 auf 18,5), Valneva SE VZ +2,86% auf 0,036, davor 3 Tage im Minus (-36,36% Verlust von 0,06 auf 0,04). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AT&S 16,6 (MA100: 16,59, xU, davor 141 Tage unter dem MA100), Polytec 9,1 (MA100: 9,01, xU, davor 70 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Erste Group 34,26 (MA200: 33,94, xU, davor 321 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: AB Effectenbeteiligungen (bester mit ...

