In Ruanda haben Straßen Bürgersteige, Vorgärten gepflegten Rasen und Plastiktüten sind verboten. 25 Jahre nach dem Völkermord gilt es als afrikanische Erfolgsgeschichte. Ein Besuch im Land der tausend Hügel und Lügen.

Am deutlichsten wird die Entwicklung am Ufer des Kiwusees im Westen Ruandas. Jeden Morgen und jeden Abend schallt der Gesang der Fischer die Hänge hinauf. Wenn sie ihre Ruder ins Wasser tauchen, stimmen sie dazu Lieder an. Die ganze Nacht verbringen sie auf dem See im Schein der Öllampen und warten, dass sich die kleinen, sardellenartigen Fische in ihren Netzen sammeln. Als Beschäftigung haben sie nur ein Radio, in kalten Nächten auch eine Flasche Whisky. Im Morgengrauen kehren sie zurück. Die Boote vertäuen sie nur wenige Meter entfernt von einer großen Brauerei. Bralirwa, eine Tochter des Heineken Konzerns, hat am Ufer des Sees ihre Anlage. Hier trifft das traditionelle Ruanda auf seine Zukunft.

Ruanda gilt als eine der größten Erfolgsgeschichten Afrikas - wirtschaftlich gesehen. Das Land ist klein, von der Fläche nicht mal so groß wie Brandenburg. Es liegt abgeschottet vom Meer im Osten des Kontinents, eingeschlossen von großflächigen Staaten wie dem Kongo, Uganda und Tansania. "Das Land der tausend Hügel" nennt man Ruanda auch. Auf diesen Hügeln wachsen Tee und Kaffee, die Ruanda exportiert, genauso wie seltene Metalle. Die Wirtschaft wächst seit Jahren nachhaltig um sechs bis sieben Prozent. Die Korruptionsrate ist niedrig, die Akademikerquote hoch. Und mehr als 60 Prozent der Parlamentsmitglieder sind Frauen.

Vom Selbstversorger zur Dienstleistungsnation, von Gewalt und Armut zu Sicherheit und einem immer weiter steigenden Wohlstand. So lautet die Geschichte, die Ruandas Präsident Paul Kagame von seinem Land gerne erzählt. Sein Regime gilt als effektiv - aber auch als repressiv und demokratiefeindlich.

Das ändert nichts daran, dass Ruanda sowohl bei Investoren als auch bei anderen afrikanischen Führern großen Respekt genießt. Nicht nur Brauereien wie Heineken sind vor Ort. Auch Volkswagen hat gerade nahe der Hauptstadt Kigali eine Fabrik gebaut, für 16 Millionen Euro. Ruanda gilt heute als Vorbild, von dem viele lernen wollen.Dabei ist es nicht so lange her, dass der Name des Landes vor allem mit einem assoziiert wurde- einer Gewalt unvorstellbaren Ausmaßes. Am 6. April 1994, vor 25 Jahren, wurde der damalige ruandische Präsident Juvénal Habyarimana in einem Flugzeug abgeschossen. Bis heute ist ungeklärt, wer dafür verantwortlich war. In den Stunden darauf begann das Morden. Hutus, die Mehrheit der Bevölkerung, fiel über die Minderheit der Tutsis her. In nur 100 Tagen starben bis zu einer Millionen Menschen, Tutsis wie Hutus.

Heute ist es verpönt, diese Wörter überhaupt zu nutzen. "Wir sind alle Ruander, ein Volk", sagen die Menschen auf der Straße. "Täter und Opfer leben heute weitgehend friedlich zusammen", sagt der Völkerrechtler Gerd Hankel vom Hamburger Institut für Sozialforschung, der mehrere Bücher über Ruanda veröffentlicht hat. "Die Regierung hat es geschafft, ein friedliches Zusammenleben zu schaffen." Vor allem rund um den Jahrestag des Genozids finden im ganzen Land Versöhnungszeremonien statt.

Davon profitiert mittlerweile sogar der Tourismus. Bei einem ...

