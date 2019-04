Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch aufgrund seiner defensiven Ausrichtung nur begrenzt von der positiven Stimmung profitieren können. Nach einem freundlichen Start notierte der SMI aufgrund von Kursverlusten von Roche und Novartis tagsüber im Minus. Erst kurz vor Handelsschluss rückte er wieder in den grünen Bereich vor. Angesichts der Aussicht auf ein mögliches Ende des Handelskonflikts zwischen China und den USA sowie auf ein anziehendes Wirtschaftswachstum griffen die Anleger primär zu konjunktursensitiven Papieren.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten enttäuschten derweil: Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft stieg im März nur wenig. Trotzdem war die Stimmung auch in Übersee aufgrund der Neuigkeiten zum Handelsstreit gut. Händlern zufolge wagten sich die US-Anleger vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag aber nur begrenzt aus der Deckung. Am Nachmittag äusserte sich noch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Brexit. Er plädierte für eine Verschiebung auf den 22. Mai, sollte das britische Unterhaus dem Austrittsabkommen doch noch zustimmen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss schliesslich 0,35 Prozent höher bei 9'570,09 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,43 Prozent auf 11'368,06 Zähler. Der 30 Aktien umfassende ...

