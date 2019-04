Der niederländische Bankenriese setzt die Software-as-a-Service Temenos Continuous Deployment ein, um Software-Release-Zyklen auf wenige Stunden zu verkürzen und die Kosten erheblich zu senken

Der Bankensoftware-Anbieter Temenos (SIX: TEMN) teilte heute mit, dass ABN Amro Temenos Continuous Deployment, das DevOps-Prinzipien (Entwicklung und Betrieb) nutzt und die Temenos-DevOps-Abläufe auf die Bankenumgebung ausdehnt, ausgewählt hat, um die Softwarebereitstellung der Bank zu beschleunigen und vielversprechende Innovationen in kürzester Zeit auf dem Markt einzuführen. Mit 22 Innovationsteams innerhalb der Investment-and-Corporate-Banking-Abteilung von ABN Amro, die Temenos Continuous Deployment zur Unterstützung ihrer agilen Entwicklungsmethoden nutzen, wird die Bank in der Lage sein, Änderungen schnell und sicher auf den Markt zu bringen. Temenos Continuous Deployment beschleunigt diesen reproduzierbaren Prozess erheblich und sorgt für mehr Flexibilität. Für Tests und die Implementierung in der frühen Phase wird eine Effizienzsteigerung von 30 erwartet. Temenos Continuous Deployment wird von Temenos as a Service (SaaS) bereitgestellt, bei gleichzeitiger Reduzierung der Implementierungskosten.

Friso Westra, Head of IT Development Core Banking International von ABN Amro, und Max Chuard, der CEO of Temenos, werden bei der Eröffnungsplenarsitzung des Temenos Community Forum (TCF) über den Einsatz von Continuous Deployment zur Innovationsbeschleunigung sprechen.

ABN Amro, eine der größten Bankengruppen der Niederlande und ein langjähriger Kunde von Temenos, verwendet jetzt Temenos Continuous Deployment, um Entwicklerteams in die Lage zu versetzen, schnell und unabhängig Änderungen in einer sicheren, geschützten und zuverlässigen automatisierten Umgebung vorzunehmen, zu testen und zu implementieren, darunter Konfigurations- und Erweiterungscode. Die Lösung erlaubt ABN Amro, eine neue Umgebung bereitzustellen, um Innovationen zu entwickeln und diese innerhalb weniger Stunden zu testen. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Implementierungs- und Testpipelines von 1 auf 15 pro Tag steigen wird. Die Bank beabsichtigt zudem, hundertmal so viele Testzyklen durchzuführen wie bisher, was die Qualität und die Häufigkeit automatisierter Releases erhöhen wird.

Mit dem Ansatz "Morgens codieren, abends implementieren" wird die Zeit, die benötigt wird, um Softwareänderungen vorzunehmen, zu testen und zu implementieren, von Wochen auf Tage oder Stunden verkürzt, was Banken die zügige, sichere und kontrollierte Implementierung von Änderungen ermöglicht. Temenos Continuous Deployment bietet eine Self-Service-Umgebung, in der das Projektteam bei Bedarf unkompliziert und schnell die Entwicklung und Bereitstellung produktionsähnlicher Umgebungen basierend auf der Konfiguration der Bank anfordern kann. Die Lösung ermöglicht automatisierte Tests und die automatisierte Implementierung von Softwareänderungen von der Bank und Temenos auf reguläre und vorhersagbare Weise.

ABN Amro implementierte 2009 zunächst die Temenos-T24-Core-Banking-Plattform den Vorgänger von Temenos T24 Transact für seine Corporate-Banking-Aktivitäten, gefolgt von Temenos Payments Hub im Jahr 2012 und Temenos WealthSuite für sein internationales Private-Banking-Geschäft 2015.

Friso Westra, Head of IT Development Core Banking International von ABN Amro, kommentierte: "Dank der innovativen Conontinuous-Deployment-Lösung von Temenos können wir die Produktagilität verbessern, die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen, Innovationen beschleunigen und zügig Änderungen vornehmen. Temenos Continuous Deployment wird einen hohen Automatisierungsgrad bereitstellen, um unseren agilen Entwicklungsansatz zu unterstützen. Continuous Deployment erlaubt es unseren Entwicklern, dem Wert ihrer Projektleistungen mehr Zeit zu widmen und weniger Zeit auf die Test- und Implementierungskoordination mit anderen Teams zu verwenden."

Max Chuard, der CEO von Temenos, erklärte: "Ich freue mich, dass sich ABN Amro, ein langjähriger Kunde und Pionier im Bereich der Verwendung von DevOps-Tools und -Methoden, für das SaaS-Produkt Temenos Continuous Deployment, entschieden hat, um seine Softwarebereitstellung und Geschäftsinnovationen weiter zu beschleunigen. Für uns beginnt eine neue Ära des Banking, in der Cloud-native, Cloud-agnostische und fortschrittliche Technologien mit offenen Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) die Bank in die Lage versetzen, die Implementierungszeit drastisch zu reduzieren und so die Kosten massiv zu senken."

Darüber hinaus geht Temenos mit einem dedizierten Deployment Centre of Excellence an den Start, unter Anwendung von optimalen Verfahren aus mehr als 1.000 Produktivschaltungen und Nutzung neuer Tools, agiler Prozesse und Methoden, um die Implementierungskosten drastisch zu senken. Dieses Kompetenzzentrum wird Banken dabei helfen, die Implementierung von Bankensoftware zu industrialisieren und so die Kosten zu verringern und die Markteinführung zu beschleunigen. Darüber hinaus hat Temenos den neuartigen Implementierungsansatz Build and Renovate eingeführt, der größeren Banken die Möglichkeit bietet, schnell einen neuen, vollständig digitalen Stack zu entwickeln und von ihrem Legacy-Stack kontinuierlich Produkte und Kunden zu diesem zu migrieren.

Die Einführung von Temenos Infinity, einem bahnbrechenden digitalen Frontoffice-Produkt, und Temenos T24 Transact, einer zukunftsweisenden Core-Banking-Lösung, war ein bedeutender Meilenstein, den Temenos vor kurzem erreicht hat. In diese neuen Produkte, die das Bekenntnis zu fortwährender Innovation demonstrieren, fließen 25 Jahre Erfahrung aus dem Einsatz der Lösungen des Unternehmens bei 3.000 Banken in mehr als 150 Ländern sowie fortschrittliche Cloud-native, Cloud-agnostische API-First-Technologie und Design-orientiertes Denken ein.

Ende

Über ABN Amro

ABN AMRO ist eine niederländische Bank, die in den Bereichen Retail Banking, Private Banking und Corporate Banking tätig ist. Wir sind eine fachkundige und digital versierte Bank mit dem Fokus auf engen Geschäftsbeziehungen. Wir sind in Nordwesteuropa aktiv ist, mit globalem Knowhow in ausgewählten Sektoren. Unsere Mission ist es, langfristig ein hervorragendes Banking-Angebot bereitzustellen. ABN AMRO mit Hauptsitz in Amsterdam beschäftigt 19.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

Bitte besuchen Sie uns unter www.abnamro.com

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) mit Hauptsitz in Genf ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware und unterstützt Banken und andere Finanzinstitutionen dabei, ihre führende Stellung auf dem sich verändernden Markt beizubehalten. Mehr als 3.000 Firmen weltweit, darunter 41 der führenden 50 Banken, vertrauen bei der Verarbeitung der täglichen Transaktionen und Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden auf Temenos. Temenos bietet Cloud-native und Cloud-agnostische Frontoffice- und Core-Banking-, Zahlungs-, Fonds- und Vermögensverwaltungs-Softwareprodukte, mit denen Banken den Kundenanforderungen reibungslos sowie auf konsistente Weise gerecht werden und hervorragende Betriebsleistungen erbringen können. Temenos-Kunden erzielen nachweislich mehr Gewinn als Kunden anderer Anbieter: Über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg verzeichneten sie eine um 31 höhere Anlagenrendite, eine um 36 bessere Eigenkapitalrendite und eine um 8,6 geringere Aufwand-Ertrag-Relation (Cost-Income-Ratio) als Banken, die Legacy-Anwendungen einsetzen. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190403005736/de/

Contacts:

Jessica Wolfe

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793

E-Mail: press@temenos.com



Alistair Kellie und Andrew Adie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com