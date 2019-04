Mars Petcare stellt "Kinship" vor



New York (ots/PRNewswire) - Mars Petcare, an, einer noch nie dagewesenen Koalition, die sich der Zukunft der Haustierpflege widmet. Kinship wird, basierend auf Partnerschaften mit diversen Startups und Mitwirkenden aus der Branche, neue Betriebe aufbauen und einen einzigartigen Zugang zu Daten, Wissenschaft und Industriekompetenz bieten, um transformative Pläne in Bezug auf Gesundheit, Ernährung und Wissenschaft in die Realität umzusetzen.



"Wir freuen uns, dass unsere neue globale Division, Kinship, eine einzigartige Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Innovatoren schafft, wodurch neue Produkte und Dienstleistungen zur Umsetzung unseres Zieles geliefert werden können, welches darin besteht, eine bessere Welt für Haustiere zu schaffen", sagte Poul Weihrauch, Präsident von Mars Petcare. "Die Bereiche Daten, Wissenschaft und vernetzte Technologie bergen außergewöhnliche Chancen. Wenn wir diese nun mit der großer Reichweite, den Ressourcen und den Kernkompetenzen eines globalen Branchenführers wie Mars kombinieren, so bedeutet dies, dass wir gemeinsam eine immense Leistungsfähigkeit erzielen können, wenn es darum geht, die Tierpflege zu revolutionieren."



Kinship konzentriert sich auf Chancen zur Transformation, unter anderem in den folgenden Bereichen:



- Gesundheit: Da die Nachfrage nach neuen und innovativen Pflege- und Behandlungsmöglichkeiten für Haustiere immer weiter wächst, werden Kinship und seine Partner nach neuen wissenschaftlichen und technologischen Wegen suchen, um Tierbesitzern maßgeschneiderte Pflegeoptionen anzubieten, die zugänglicher und effektiver sind, sodass die einzigartigen Bedürfnisse aller Haustiere erfüllt werden können. - Ernährung: Angesichts der unbestrittenen Beziehung zwischen Ernährung und Gesundheit und den steigenden Möglichkeiten für individualisierte Ernährungslösungen wird Kinship mit Partnern zusammenarbeiten, um neue Wege zu finden, um die Gesundheit von Haustieren durch optimale Ernährung zu unterstützen. - Wissenschaft: Seit jeher sind Erkrankungen von Haustieren ein mehr oder weniger unerforschter Bereich, obwohl mittlerweile bessere Daten und Diagnostiklösungen vorhanden sind, die Krankheiten vorhersagen bzw. sogar verhindern können. Durch neue Erkenntnisse in vielen wissenschaftlichen Bereichen, von der Mikrobiologie bis hin zum maschinellen Lernen, wird die Kinship-Koalition in Kooperation mit Experten Wege aufzeigen, die die Tierpflege dank der Wissenschaft verändern können.



"Unser Ziel für Kinship liegt in der Zusammenführung der klügsten Köpfe und der kühnsten Unternehmer aus der 100 Milliarden USD schweren Tierpflege-Branche", sagt Leonid Sudakov, Präsident von Kinship. "Wir wollen, dass Kinship zu einer einzigartigen Kooperationsplattform wird, auf der sich Firmengründer, Innovatoren und Industriepartner treffen, um ihre Ambitionen mit anderen zu teilen, auf die besten Talente und Expertisen zuzugreifen und die spannendsten Chancen für die Zukunft der Haustierpflege zu erschließen."



Kinship wird seine einzigartige Kooperationsplattform dazu nutzen, um Unternehmen wie Whistle Labs zu gründen, mit einer Mission, das Leben mit Haustieren zu zelebrieren und als Haustierbesitzer besser informiert zu sein, oder Wisdom Health, den weltweit führenden Anbieter in der Tiergenetik, sowie dazu, Partner in transformative Initiativen wie Pet Insight Project einzubinden, eine der bislang größten Studien zur Haustiergesundheit. Wer Partner bei Kinship werden möchte, hat verschiedene Optionen:



- Finanzierungshintergrund: Kinship kombiniert verschiedene Investmentansätze, darunter Pet Project, eine Live-Pitch-Veranstaltung für Unternehmer, die in der Tierpflegebranche durchstarten möchten, Leap Venture Studio, der erste Startup-Accelerator, der sich auf die Transformation in der Tierpflege konzentriert, und Companion Fund, ein Venture-Fonds in Höhe von 100 Millionen USD, der Wachstumskapital und Unterstützung für Unternehmer bietet, die sich mit den Bedürfnissen von Haustieren, Haustierbesitzern und Haustierprofis befassen. - Erkenntnisse und Daten: Kinship-Daten und Analysen werden die Entwicklung von neuen Wissenschaften unterstützen, Muster in der Gesundheit und im Verhalten von Haustieren erforschen sowie den Schlüsselbedarf und die Nachfrage im Bereich der Haustierhaltung identifizieren, wodurch neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden können, die spezifische Bedürfnisse besser erfüllen. - Branchenweit führende Kompetenz und Mentorschaft: Die Kinship-Partner werden Zugang zu den führenden Experten von Kinship und Mars Petcare in den Bereichen Wissenschaft, Innovation, Forschung und Entwicklung, Daten, Produktmanagement und anderen Fachgebieten haben, sodass ihre Visionen zum Leben erweckt werden können.



Weitere Informationen zu Kinship oder zur Partnerschaft können Sie über die Online-Plattform oder auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oder Slack erhalten.



Informationen zu Kinship Partners, LLC



Fortschritte in Wissenschaft, Technologie, Gesundheit und Ernährung bieten Chancen zur Transformierung der über 100 Milliarden USD schweren Heimtierpflegebranche. Mit branchenführenden Daten- und Analysefähigkeiten, einem 100-Millionen-USD-Venture-Fonds, einem bahnbrechenden Startup- und Beschleunigerprogramm und einzigartigen Technologiefirmen wie Whistle und Wisdom Health baut Kinship die erste Koalition dieser Art auf, um die Zukunft in der Haustierpflege zu transformieren. Kinship ist ein Geschäftsbereich von Mars Petcare, dem weltweit führenden Unternehmen für Gesundheit, Ernährung und Dienstleistungen für Haustiere, und widmet sich dem Motto A BETTER WORLD FOR PETS. Folgen Sie @kinshipco für mehr Informationen.



Informationen zu Mars Petcare



Mars ist ein Unternehmen im Familienbesitz mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte, das eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für Menschen und deren Haustiere anbietet; die 85.000 Mitarbeiter von Mars Petcare widmen sich dem Motto A BETTER WORLD FOR PETS. Mit 75 Jahren Erfahrung umfasst unser Portfolio annähernd 50 Marken für die Pflege und Ernährung von Haustieren rund um die Welt - darunter PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO, GREENIES, SHEBA®, CESAR und EUKANUBA sowie das WALTHAM Centre for Pet Nutrition, das seit mehr als 50 Jahren zum Fortschritt in der Forschung im Bereich Haustierernährung und Tierpflege beiträgt. Mars Petcare ist mit seinem Netzwerk von über 2.000 Tierkliniken, darunter BANFIELD, BLUEPEARL, PET PARTNERS, VCA und AniCura, auch ein führender tierärztlicher Versorger. Wir sind in der Tierversorgung auch innovativ und technologisch tätig, nämlich mit dem genetischen Gesundheits-Screening und DNA-Testen für Hunde, WISDOM PANEL, dem GPS-Ortungssystem für Hunde, WHISTLE , und den Accelerator-Programmen LEAP VENTURE STUDIO, die die Tierpflegebranche erneuern und revolutionieren. Als Familienunternehmen mit Prinzipientreue haben wir die nötige Flexibilität, uns dafür einsetzen zu können, wovon wir überzeugt sind - daher ist unser Motto: A BETTER WORLD FOR PETS.



