Erstes "Messaging as a Service" für große Unternehmen im Bereich virtueller, privater Clouds bietet Agilität von SaaS vereint mit Kontrolle und Sicherheit einer privaten Cloud



Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Solace hat heute die Verfügbarkeit von PubSub+ Cloud für virtuelle, private Cloud-Umgebungen in Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure bekannt gegeben. PubSub+ Cloud hilft Developern bei der schnelleren Entwicklung besserer Apps durch Zugriff auf modernste "Event Broker as a Service". Event Broker sind moderne Message-Broker, die durch Vorgänge ausgelöste Nachrichtenmuster in einer Reihe von Anwendungen, Geräten und Umgebungen unterstützen (eine genauere Definition ist weiter unten zu finden*). Führende Cloud-Provider bieten seit langem virtuelle, private Clouds an, aber dies ist die erste Verfügbarkeit von Event Broker für große Firmen als Dienst in solchen Umgebungen.



"Großunternehmen wünschen die Agilität, Kostenersparnis und Vorzüge der Skalierung öffentlicher Clouds. Viele dieser Unternehmen möchten aber vermeiden, entscheidende Anwendungen und Daten in Umgebungen zu hosten, in denen Ressourcen mit anderen geteilt werden", sagte Shawn McAllister, CTO von Solace. "Stattdessen möchten sie das öffentliche Internet vollständig meiden und in einer virtuellen, privaten Cloud verbleiben, die ihre Anwendungen und Daten vom Internet und anderen Cloud-Nutzern fernhält."



Firmen können mit PubSub+ Cloud für das Lifecycle-Management ihrer Event-Broker-Dienste Ressourcen sparen und wichtige Erkenntnisse gewinnen. Sie können über eine einzelne Konsole dynamisch Event-Broker-Dienste von Solace in ihren virtuellen, privaten Clouds von AWS, GCP und Azure bereitstellen, aktualisieren, reparieren und löschen. Alle diese Dienste von Solace sind sicher, robust, von hoher Leistung und kostenoptimiert Nutzer können über dieselbe Konsole ein Netzwerk von Event Brokern an einer Vielzahl von Standorten schaffen und visualisieren: ein Event Mesh. Daten können in einem privaten Netzwerk (hybrid/multicloud) nahtlos freigegeben werden.



"Wir haben PubSub+ Cloud erfolgreich dafür eingesetzt, ein internationales Unternehmen des Bereiches der abgepackten Konsumgüter mit hunderten von externen Lieferanten zu verbinden. Sie tauschen jetzt täglich nahtlos viele hunderttausend Vorgänge aus", sagte Steve Wood, Chief Product Officer von Dell Boomi. "Cloud-native Messaging-Dienste bieten nur eingeschränkte Funktionen. Ein eigenes Messaging in der Cloud einzurichten, verbraucht Zeit und Ressourcen. Mit PubSub+ Cloud können wir uns stattdessen darauf konzentrieren, für unsere Kunden geschäftlichen Wert zu schöpfen."



Firmen können die Konsole von PubSub+ Cloud zudem dazu nutzen, weitere wichtige Sicherheitsfunktionen zu überwachen und zu steuern. Dazu gehören die Verwaltung von Schlüsseln für gespeicherte Daten und Root-Zertifikaten für die Verschlüsselung von Daten in der Übertragung für TLS-Verbindungen; Interaktion mit Firmensystemen für Authentifizierung/Identitätsmanagement sowie Berichte über Vorgänge im System (beispielsweise volle Warteschlange oder volle Belegung des Speicherplatzes) an das Vorgangsverwaltungssystem des Unternehmens.



Weitere Informationen über die Verfügbarkeit von PubSub+ Cloud in VPCs finden Sie in Shawn McAllisters Video-Überblick ist der einzige Anbieter einer vereinheitlichten, fortschrittlichen Event-Broker-Technologie, die Veröffentlichung/Abonnement, Warteschlange, Anfrage/Antwort, Abspielen von Nachrichten und Streaming durch offene APIs und Protokolle über Hybrid-Cloud- und IoT-Umgebungen ausführt. Mit den Technologien des Unternehmens für einen intelligenten Datenfluss werden Informationen schnell und zuverlässig zwischen Anwendungen, Geräten und Nutzern und über öffentliche und private Clouds geleitet. Etablierte Unternehmen wie SAP, Barclays und die Royal Bank of Canada sowie wachstumsstarke Unternehmen wie VoiceBase und umwälzende Unternehmen wie Jio nutzen Solace, um ältere Anwendungen zu modernisieren und Strategien in den Bereichen Analytik, Hybrid-Cloud und Internet der Dinge zu verfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://solace.com.



