Velodyne Alpha Puck wurde für die Bereitstellung umfangreicher Computerwahrnehmungsdaten in mobilen Mapping-Anwendungen anerkannt

Velodyne Lidar, Inc. wurde von der Association for Unmanned Vehicles Systems International (AUVSI) als Finalist in der Kategorie Vision/Kamerasysteme und Komponenten bei den XCELLENCE Awards ausgewählt. Velodyne wurde aus einem Pool von versierten Bewerbern als einer von mehreren Finalisten ausgewählt. Die Gewinner werden während der Preisverleihung am Dienstag, den 30. April von 11:30 bis 12:15 Uhr im Rahmen von AUVSI XPONENTIAL bekannt gegeben. CDT am McCormick Place in Chicago.

Der XCELLENCE Award-Finalist Velodyne Alpha Puck liefert ein hochauflösendes Surround-View-Bild, um jede Umgebung für mobile Mapping-Anwendungen sowie Echtzeit-Inspektions-, Detektions- und Überwachungsanwendungen genau zu messen und zu analysieren. Die Leistung, Reichweite und kompakte Form der Velodyne-Sensoren ermöglichen es Entwicklern, vielseitige Systeme zu kreieren, die für jede Mapping-Anforderung konfiguriert werden können.

"Das rasante Wachstum der unbemannten Systemindustrie gestaltet unsere Zukunft neu, indem sie die Geschäftsmärkte erweitert, den Verbrauchern innovative Lösungen bietet und sogar Leben rettet", sagte Brian Wynne, Präsident und CEO von AUVSI. "Die XCELLENCE Awards würdigen Unternehmen und Einzelpersonen, die mit unbemannter Systemtechnik bemerkenswerte Ergebnisse zum Wohle unserer Gesellschaft erzielen."

Auf der AUVSI XPONENTIAL wird Frank Bertini, UAV and Robotics Business Manager bei Velodyne (Stand Nr. 1420), eine Präsentation über die Geschäftsfälle der 3D-lidar-Technologie in mobilen Mapping-Anwendungen halten. Bertini wird umsatzgenerierende Strategien diskutieren, die durch das Hinzufügen von lidar zu Drohnen, Rucksäcken und Geländefahrzeugen (ATV) entwickelt wurden, um autonome Lösungen zu entwickeln.

"Velodyne-Sensoren liefern Systementwicklern die umfangreichen Computerwahrnehmungsdaten, die sie benötigen, um leistungsstarke Mapping-Systeme in einer leichten, vielseitigen Lösung zu ermöglichen", sagte Mike Jellen, Präsident und CCO von Velodyne Lidar. "Velodyne-Sensoren ermöglichen es, schnell und einfach hochpräzise 3D-Modelle für jede Umgebung in der Luftbildvermessung und Vermessung zu erstellen."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden lidarsensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-lidar-Systeme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die FAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme. Mehr über lidar erfahren Sie auf Velodynes Lidar 101-Webseite.

Über AUVSI

Die Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) die weltweit größte gemeinnützige Organisation zur Förderung unbemannter Systeme und Robotik vertritt Unternehmen und Fachleute aus mehr als 60 Ländern aus Industrie, Regierung und Wissenschaft. Die AUVSI-Mitglieder sind in den Bereichen Verteidigung, Ziviltechnik und Handel tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter AUVSI.org.

