Die USA haben die Türkei vor "potenziell verheerende Konsequenzen" gewarnt, wenn Ankara militärisch gegen die Kurdenmiliz in Nordsyrien vorgehe.

Die USA haben die türkische Regierung in scharfer Form vor eigenmächtigen Militäroperationen in Nordsyrien gewarnt. Das US-Außenministerium teilte mit, Außenminister Mike Pompeo habe seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu bei einem Treffen am Mittwoch in Washington gesagt, ein solches Vorgehen könne "potenziell verheerende Konsequenzen" nach sich ziehen. Der türkische Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...