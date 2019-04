Seit klar wurde, dass Großbritannien aus der EU austreten wird, ging es für das Britische Pfund in den darauffolgenden Wochen steil bergab: Am 07. Oktober wurde ein Tief von 1,18 US-Dollar erreicht - vor der Brexit-Abstimmung notierte das Pfund Sterling am 23. Juni noch im Tageshoch bei 1,51 US-Dollar. So stand ein Kursverlust von über 20 Prozent an der Kurstafel. Zwischenzeitlich erholte sich das Britische Pfund etwas, als es Ende des Jahres 2017 und im Verlauf von 2018 eher ruhig um das Brexit-Thema ...

