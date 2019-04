Äthiopien will den ersten Ermittlungsbericht zum jüngsten Boeing-Crash veröffentlichen. Besonders im Fokus steht dabei eine umstrittene Software.

Knapp einen Monat nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien will das ostafrikanische Land einen ersten Bericht zur Ursache des Unglücks vorlegen. Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse sollen an diesem Donnerstag um 9.30 Uhr veröffentlicht werden, sagte ein Sprecher des äthiopischen Verkehrsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Der Absturz unweit von Addis Abeba, bei dem am 10. März alle 157 Menschen an Bord ums Leben kamen, hat den Flugzeughersteller Boeing und die US-Luftfahrtbehörde FAA stark unter Druck gebracht. Im Fokus steht vor allem eine umstrittene Steuerungssoftware, die bereits beim Crash einer baugleichen Boeing in Indonesien als eine mögliche Ursache gilt, bei dem Ende Oktober 189 Menschen starben.

Äthiopiens vorläufiger Untersuchungsbericht wird sich auf die Daten der Flugschreiber stützen. Diese waren kurz nach dem Absturz der Ethiopian-Airlines-Maschine von Experten in Frankreich ausgelesen worden. Die sogenannten Blackboxes, die sich zur Unfalldiagnose an Bord aller größeren Verkehrsflugzeuge befinden, zeichnen alle Flugdaten sowie alle Stimmen und Geräusche im Cockpit auf.

Die äthiopische Regierung hatte bereits erklärt, dass die Abstürze "klare Ähnlichkeiten" aufweisen. Unfallermittler gingen beim Crash in Indonesien davon aus, dass die eigens von Boeing für die neue ...

