Die Börsenaufsicht hatte Winterkorn im Abgasskandal Mitte März verklagt. Einen ursprünglich für April vorgesehen Gerichtstermin will der Ex-VW-Chef nun auf Mai verschieben.

Der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn hat über seine Anwälte die Verschiebung einer ersten Gerichtsanhörung im "Dieselgate"-Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC beantragt. Da Winterkorns leitender Anwalt am 23. April verhindert sei, solle der Termin in Absprache mit den anderen Angeklagten und der SEC auf den 10. Mai verschoben werden, heißt es in dem am Mittwoch (Ortszeit) beim zuständigen Gericht in San Francisco eingereichten Antrag.

Die Börsenaufsicht hatte VW und Winterkorn Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...