Die "Leipziger Volkszeitung" zum Thema Grundsteuer:

"Dass der SPD-Finanzminister bei der Neureglung auch die Werte von Grundstücken und Immobilien berücksichtigen will, ist richtig. Es macht die Steuer ein Stück gerechter. Wer eine hochpreisige Villa in Innenstadtlage besitzt, kann einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesen leisten als der Bewohner eines Einfamilienhauses am Stadtrand."/yyzz/DP/fba

