Warnstreiks am Flughafen, eine BUND-Klage und ein Luftfahrt-Gipfel: Für Hamburgs Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler hat das Geschäftsjahr 2019 turbulent begonnen. Was er in den kommenden Quartalen erwartet, will Eggenschwiler am Donnerstag (11.00 Uhr) erläutern - und eine Bilanz des Vorjahres ziehen. Außerdem will der Flughafen-Chef neue Gepäckautomaten und das Mobile Service Team vorstellen, das sich in den Terminals um Passagiere kümmert.

Bekannt ist, dass der Flughafen mit 17,2 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr 2,2 Prozent weniger verzeichnete als im Jahr zuvor. Eggenschwiler sprach von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Er erwartet für 2019 ein Wachstum von rund 2,5 Prozent. Nach Warnstreiks des Sicherheits- und des Bodenpersonals sowie deutlichen Gehaltssteigerungen durch die Tarifabschlüsse, müssen der Flughafen und seine Tochterfirmen steigende Personalkosten verkraften.

Um ein steigendes Passagieraufkommen zu bewältigen, will der Flughafen in den kommenden Jahren 300 bis 400 Millionen Euro investieren - in neue Passagiergates an der Rückseite der Pier Süd, neue Anlagen für den Umschlag des Passagiergepäcks und effektivere Abfertigungssysteme bei der Sicherheitskontrolle. Gegen den Flughafen-Ausbau klagt die Umweltschutzorganisation BUND vorm Oberverwaltungsgericht. Airline-Vertreter äußerten Unmut, die gegen eine geplante Gebührenerhöhung des Flughafens um 7,6 Prozent 2019 sind. Unterdessen müssen sich Flugreisende wegen des zunehmenden Luftverkehrs auf weitere Verspätungen und Flugausfälle einstellen, wie nach dem jüngsten Luftfahrt-Gipfel in Hamburg deutlich wurde./akp/DP/fba

