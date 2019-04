Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BCO: Boeing am 3.4. -1,54%, Volumen 98% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 3.4. -0,94%, Volumen 275% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 3.4. -0,84%, Volumen 76% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 3.4. 1,70%, Volumen 95% normaler Tage , INL: Intel am 3.4. 2,06%, Volumen 102% normaler Tage , HDI: Home Depot am 3.4. 2,21%, Volumen 94% normaler Tage , Dow Jones: +0,15% Aktie Symbol SK Perf. Home Depot HDI 198.610 2.21% Intel INL 55.480 2.06% Goldman Sachs GOS 200.860 1.70% ...

