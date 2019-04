Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.MRK: Merck KGaA am 3.4. -0,20%, Volumen 91% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 3.4. -0,17%, Volumen 94% normaler Tage , WDI: Wirecard am 3.4. 0,09%, Volumen 55% normaler Tage , BAS: BASF am 3.4. 3,26%, Volumen 151% normaler Tage , 1COV: Covestro am 3.4. 3,64%, Volumen 102% normaler Tage , IFX: Infineon am 3.4. 4,39%, Volumen 150% normaler Tage , DAX: +1,70% Aktie Symbol SK Perf. Infineon IFX 19.676 4.39% Covestro 1COV 53.020 3.64% BASF BAS 69.370 3.26% Wirecard WDI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...