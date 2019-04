Nach dem neuen Jahreshoch am gestrigen Handelstag geht es um die Frage: Überwindet der Dax heute die Marke von 12.000 Punkten? Die Vorgaben sind positiv.

Wird der Dax heute die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten überwinden? Bereits gestern war der Dax nur 39 Punkte davon entfernt. Denn die Fortschritte bei den US-Handelsgesprächen haben dem Dax zur Wochenmitte Auftrieb gegeben. Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 11.954 Punkten und damit mit dem höchsten Schlussstand des Jahres aus dem Handel. Im Handelsverlauf hatte die Frankfurter Benchmark zuvor gestern mit 11.961 Zählern ein neues Jahreshoch und gleichzeitig den höchsten Stand seit Oktober 2018 markiert.

Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert der deutsche Leitindex bei rund 11.950 Punkten und damit auf dem Niveau des Vortages.

1 - Vorgaben aus den USA

Die zuversichtlichen Töne in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben die Wall Street angespornt. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow sprach am Mittwoch von Fortschritten. China habe erstmals zugegeben, dass es Probleme mit dem Diebstahl geistigen Eigentums und Hackerangriffen gebe. Die Verhandlungen seien bei Treffen vergangene Woche in Peking gut vorangekommen. "Ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China soll zu 90 Prozent stehen, während die restlichen zehn Prozent nur noch logistische Fragen der Umsetzung und Kontrolle seien", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Ist dem tatsächlich so und würde der Konflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten beigelegt, wäre das wohl entscheidende Risiko der vergangenen Monate aus dem Markt."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,2 Prozent auf 26.218 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,2 Prozent auf 2873 ...

