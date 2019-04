Zürich - Der Family Business Award zeichnet jährlich ein Schweizer Familienunternehmen aus, welches sich durch verantwortungsbewusstes Unternehmertum profiliert hat. Anmeldungen für den Family Business Award 2019 können noch bis zum 30. April 2019 eingereicht werden.

Rund 90% aller Firmen in der Schweiz sind Familienunternehmen - sie sind ein bedeutender Faktor unserer Wirtschaft. Um dieser Wichtigkeit Rechnung zu tragen, hat die AMAG 2012 den Family Business Award ins Leben gerufen. Einerseits um die unternehmerischen und nachhaltigen Werte von Familienunternehmen zu würdigen. Andererseits auch in Erinnerung an den eigenen Firmengründer Walter Haefner.

