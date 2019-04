Die zwei Gespenster der letzten Monate haben sich verflüchtigt. Zunächst im Handelsstreit ohne ausdrückliche Bestätigung, sodann in London mit dem Beginn der Gespräche unter der Überschrift: Weder weich noch hart, sondern ein typisch englischer Kompromiss. Das reicht. Was macht man daraus? Alle Kaufprogramme über Limitstaffeln gingen hervorragend auf. Wer nicht geschaltet hat, muss nun nachlaufen. Wie dies zu gestalten ist, lesen Sie in den Briefen zum Wochenende. Der Hit: Wer den DAX per Termin kaufte, schaffte bereits + 50% bis + 55 Prozent in den letzten drei Tagen, je nach DAX-Stand heute.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info