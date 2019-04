TOKIO/SCHNANGHAI (Dow Jones)--Nach den Kursgewinnen auf breiter Front im bisherigen Wochenverlauf tendieren die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag uneinheitlich. Ausreißer nach unten ist Sydney mit einem Minus von 1 Prozent. Die Anleger warteten auf frische Impulse, vor allem von den laufenden US-chinesischen Handelsgesprächen, aber auch auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, heißt es. Von ihm erhofft man sich Signale für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank, die derzeit einen datenabhängigen geldpolitischen Kurs fährt.

Während sich der Nikkei-Index in Tokio mit 21.727 Punkten im Vergleich zum Vortag kaum bewegt, liegt Schanghai ein halbes Prozent im Plus und Hongkong ein halbes Prozent im Minus. An beiden Plätzen wird am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Am Berichtstag wird Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Zuletzt hatte sich Trumps wichtigster Wirtschaftsberater, Larry Kudlow, optimistisch geäußert, dass sich beide Seiten noch in der laufenden Woche weiter annähern dürften.

Apple-Fantasie treibt Japan Display

Unter den Einzelwerten machen Japan Display einen Sprung um 6 Prozent nach oben. Die Aktie profitiert von einem Medienbericht, wonach die Japaner einen Vertrag mit Apple über die Belieferung mit OLED-Displays für die Apple Watch geschlossen haben. Des Weiteren soll Japan Display nun nach Investoren suchen zum Aufbau einer OLED-Fertigung in China.

Im Höhenflug befinden sich die Aktien von chinesischen Fluggesellschaften. Sie profitieren davon, dass Peking die Fluggebühren senken will. China Southern verteuern sich in Hongkong um 7 und China Eastern um 6,2 Prozent. In Hongkong büßen Cathay Pacific dagegen 0,2 Prozent ein.

In Sydney geben Fortescue um gut 2 Prozent nach. Die Aktie des Eisenerzförderers hatte jüngst von Ausfällen der Eisenerzförderung bei Konkurrenten wie Rio Tinto, BHP und Vale profitiert, wie auch von guten Wirtschaftsdaten des wichtigen Nachfragers China. Nun will Fortescue in eine Ausweitung ihrer Eisenerzförderung investieren, was die Analysten von Morningstar als opportunistischen Schritt werten.

Pfund tritt auf der Stelle

Am Devisenmarkt tut sich wenig, auch beim Pfund Sterling. Dass das britische Parlament am Vorabend mit knapper Mehrheit für ein Gesetz gestimmt hat, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus verpflichtet, hilft dem Pfund nicht. Das Gesetz schränke die Verhandlungsmöglichkeiten der Regierung stark ein, kommentierte ein Regierungssprecher.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.223,80 -0,97% +10,23% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.727,67 +0,07% +8,56% 08:00 Kospi (Seoul) 2.206,85 +0,16% +8,12% 08:00 Schanghai-Comp. 3.234,41 +0,56% +29,69% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.831,25 -0,52% +14,62% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.306,50 -0,14% +6,88% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.641,42 -0,11% -2,80% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1242 +0,0% 1,1237 1,1224 -1,9% EUR/JPY 125,22 -0,0% 125,25 125,17 -0,4% EUR/GBP 0,8536 -0,1% 0,8541 0,8513 -5,2% GBP/USD 1,3171 +0,1% 1,3157 1,3183 +3,4% USD/JPY 111,39 -0,1% 111,46 111,52 +1,6% USD/KRW 1136,25 +0,1% 1134,57 1134,86 +2,0% USD/CNY 6,7149 +0,1% 6,7114 6,7098 -2,4% USD/CNH 6,7198 +0,1% 6,7144 6,7123 -2,2% USD/HKD 7,8485 -0,0% 7,8492 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7115 +0,0% 0,7115 0,7115 +1,0% NZD/USD 0,6787 +0,1% 0,6778 0,6782 +1,1% Bitcoin BTC/USD 5.011,51 -3,5% 5.191,25 4.968,88 +34,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,35 62,46 -0,2% -0,11 +34,1% Brent/ICE 69,26 69,31 -0,1% -0,05 +26,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,97 1.289,91 +0,2% +3,06 +0,8% Silber (Spot) 15,16 15,15 +0,0% +0,01 -2,2% Platin (Spot) 874,28 879,78 -0,6% -5,50 +9,8% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,3% -0,01 +11,8% ===

