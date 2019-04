Nach der jüngsten Rally zeichnet sich am Donnerstag im Dax zunächst eine Verschnaufpause ab: Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex kaum verändert auf 11 845 Punkte.

Binnen weniger Handelstage war er zuletzt um fast 5,5 Prozent auf ein neues Sechsmonatshoch von 11 961 Punkten nach oben gerannt. Damit schwamm er sich über der 200-Tage-Linie frei. Gestützt wurde die positive Stimmung zuletzt vor allem von der Aussicht auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. An diesem Donnerstag ist nun ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Vize-Premier Liu He geplant. Die Anleger nehmen möglicherweise auch bereits mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag den Fuß vom Gas.

In Großbritannien ringen Regierung und Opposition am Donnerstag weiter um einen Kompromiss, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt am 12. April abgewendet werden soll. Die Verhandlungsteams beider Seiten kommen dazu in London zu ganztägigen Beratungen zusammen./ag/mis

