Die italienische Grossbank UniCredit, die in Deutschland bereits mit der HypoVereinsbank vertreten ist, erwägt ein Gebot für die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte XCommerzbank, wie die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf einige mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Es sei allerdings unwahrscheinlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...