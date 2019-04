Medienmitteilung 4. April 2019

Aktienrückkaufprogramm 2019 erfolgreich abgeschlossen

Frauenfeld, 4. April 2019 - bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) kündigte am 12. März 2019 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von maximal 9.46% des Aktienkapitals bzw. 354'000 Namenaktien Kategorie A, zu einem Festpreis von CHF 45.00 je Namenaktie, an. Das Aktienrückkaufprogramm wurde am 3. April 2019 erfolgreich abgeschlossen. Die Andienungsquote lag bei 142.4%, was 504'010 Namenaktien der Kategorie A entspricht. Der Verwaltungsrat wird die zurückgekauften Aktien der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2019 zur Vernichtung beantragen und das Aktienkapital nach Zustimmung der Generalversammlung und durchgeführtem Schuldenruf entsprechend herabsetzen.

Die Angebotsfrist des Aktienrückkaufprogramms 2019 erstreckte sich vom 21. März 2019 bis 3. April 2019, 17:00 Uhr MESZ. Insgesamt wurden 504'010 Namenaktien A angedient. Dies entspricht 13.5% des Aktienkapitals. Da erneut mehr als die von bfw liegenschaften ag anvisierten 354'000 Namenaktien A im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms angedient wurden, erfolgt eine proportionale Kürzung der angedienten Namenaktien. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35% auf der Differenz zwischen dem Rückkaufpreis von CHF 45.00 und dem Nennwert von CHF 7.50 je Namenaktie Kategorie A erfolgt am 8. April 2019.

Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2019 beantragen, das Aktienkapital durch Vernichtung der zurückgekauften Namenaktien Kategorie A zu reduzieren. Nach Zustimmung durch die ordentliche Generalversammlung und durchgeführtem Schuldenruf findet der Vollzug der Kapitalherabsetzung voraussichtlich im Juli 2019 statt. Die angedienten 354'000 Namenaktien Kategorie A bleiben bis zur Vernichtung im Besitz der bfw liegenschaften ag und sind nicht dividendenberechtigt.

Kontaktpersonen: Beat Frischknecht Philipp Hafen Verwaltungsratspräsident und CEO Chief Financial Officer +41 52 728 01 01 +41 52 728 01 05 beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch

Agenda: 07. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 2019 13. September 2019 Publikation Halbjahresbericht und Halbjahresergebnisse 2019

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch (http://www.bfwliegenschaften.ch)

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.