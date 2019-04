Der Bund und die Länder haben sich geeinigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ihnen Soforthilfen für den Strukturwandel versprochen.

Die vier am stärksten vom Kohle-Ausstieg betroffenen Länder erhalten erste Soforthilfen für den Strukturwandel. Der Bund habe sich unter Federführung von Finanzminister Olaf Scholz mit diesen Ländern auf ein Sofort-Förderprogramm in Höhe von 260 Millionen Euro verständigt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus dem Finanzministerium.

Damit würden bis zum Jahr 2021 knapp 100 Projekte in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen finanziert. Von den Kosten trage der Bund 240 Millionen Euro, die bereits in der Haushaltsplanung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...