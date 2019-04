The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 6MD XFRA CH0468525222 MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 EQ00 EQU EUR Y

CA 09D XFRA US45827N1054 INTELLAEQUITY INC. EQ00 EQU EUR N

CA KJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 EQ00 EQU EUR N