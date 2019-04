The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A168528 STADT HAMBURG LSA A.1/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N21 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N39 BAY.LDSBK.IS. 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N47 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N62 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N70 BAY.LDSBK.IS.19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N96 BAY.LDSBK.IS.19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7PA4 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7PC0 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHK4 DZ BANK CLN E.9643 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013413556 ELIS 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA SK4120015173 SLOWAKEI 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA US00206RFW79 AT + T 2037 BD02 BON USD N

CA XFRA US456837AP87 ING GROEP 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US456837AQ60 ING GROEP 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1835964625 INTER-AMER.DEV. 18/23 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1978552237 EIB 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979262448 DNB BANK 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979280853 VERIZON COMM 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979280937 VERIZON COMM 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979281158 VERIZON COMM 19/31 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1979288328 ABB FINANCE 19/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1979491559 INST.CRD.OF. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA 0ZF1 XFRA CA92767A1075 VIREO HEALTH INTL INC. EQ00 EQU EUR N