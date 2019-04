Zwolle, 04. April 2019 - RoodMicrotec N.V., der führende unabhängige Anbieter von Halbleiterbauelementen und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, veröffentlicht heute seinen Jahresbericht 2018. Sie finden den Bericht, der in Englischer Sprache und nur elektronisch zur Verfügung steht auf unserer Webseite:

https://www.roodmicrotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Jährliche Aktionärsversammlung 23. Mai 2019 um 15:00 Uhr, EURONEXT Amsterdam, Beursplein 5

Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 23. Mai 2019 statt. Die Tagesordnung sowie die Anleitung für die Stimmrechte und Vollmacht werden am 11. April 2019 auf unserer Webseite veröffentlicht.

Finanzielle Termine im Jahr 2019

11. April 2019 Veröffentlichung der Agenda und Einladung zur Jahreshauptversammlung 25. April 2019 Letzter Anmeldetermin für die Jahreshauptversammlung 23. Mai 2019 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 24. Mai 2019 Jährliche Versammlung der Obligationäre 04. Juli 2019 Veröffentlichung des Halbjahresumsatzes 2019 01. August 2019 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2019 01. August 2019 Konferenzschaltung für Presse und Analysten

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Zwolle, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

